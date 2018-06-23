(Görüntülü) Ayvalık’ta Badavut Plajı’nın koruma derecesi düşürüldü

BALIKESİR’de, bir yanı ormana bakan, diğer yanı bir zamanlar ünlü Sarımsak taşının çıkarıldığı ocaklar bulunan, kayalıkları ile ilginç bir dokuya sahip, 1’inci derece sit alanı olan Ayvalık Badavut Plajı'nın koruma statüsü, 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak düşürüldü. Bu değişiklikle plajda, turizm ve konut inşasına izin verileceği ileri sürüldü. Balıkesir’deki doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan, ‘Balıkesir ili Doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi’ sonuçlandı. İldeki 73 doğal sit alanından 45’inin bulunduğu Ayvalık’ın gizli cennetlerinden Badavut Plajı'nın sit derecesi değiştirildi. Badavut Plajı'nı kapsayan alan, ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak belirlendi. Çevreciler, yapılan değişiklikle Badavut Plajı'nda, turizm ve konut inşasına izin verileceğini öne sürdü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, özel bir şirket tarafından yapılan projenin Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca incelenerek, verilen kararların bakanlığa gönderildiğini ifade etti. Komisyonun her ay yapılan periyodik toplantılarda projeyi ele aldığını, Ayvalık’la ilgili şu ana kadar 17 konunun görüşülerek bakanlığa onay için gönderildiğini belirtti. Ayvalık Sakarya Mahallesi ve Türkiye’nin en büyük Tabiat Parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki adalarla ilgili koruma statülerinin de incelenmesi tamamlanan 17 konu içinde yer aldığı, ancak sadece Badavut Plajı'nın bakanlık tarafından karara bağlandığı belirtildi. Badavut’ta oteller bölgesi olarak tanımlanan plaj bölümünün koruma statüsünün değiştiği, taş ocaklarının bulunduğu kayalıklar ve Tuzla bölgesinin ‘Kesin korunacak alan’ olarak onay için bakanlığa gönderildiği öğrenildi. BADAVUT PLAJI MAHKEMELİK Badavut koyunun, askeri çıkarma alanı olan 280 dönümlük sahil alanını işgal eden 25 kişi ve işletmeler hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda açılmış bir dava da bulunuyor. Askeri çıkarma alanı sayılan alanda bulunan kişi ve kurumlara uyarıda bulunulmasının ardından, uyarılara rağmen sahilde işgale devam eden, aralarında otel, konut ve işletmelerin bulunduğu 6 yer hakkında açılan tahliye davası devam ediyor. 'BELEDİYE İTİRAZ EDECEK' Badavut Mevkii Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 30.05.2018 tarihli ve 96961 sayılı oluru ile ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmesine tepki gösteren Ayvalık’taki demokratik kitle örgütleri ve yaşam savunucuları, Ayvalık Kent Konseyi toplantısında bir araya geldi. Ayvalık Belediye Meclisi’nin, Şubat 2017’de Tabiat Parkı içerisinde yer alan mevcut 1’inci derece doğal sit alanlarının tümünün ilgili yönetmelikte belirtilen, ‘kesin korunacak hassas alan’ niteliğinde değerlendirilmesine yönelik kararını hatırlatan Ayvalık Belediyesi İmar Müdürü Murat Güler, “Başkanımız Rahmi Gençer, kararı öğrenir öğrenmez ‘itirazımızı yapalım’ dedi. Belediye olarak hemen itirazımızı hazırlayıp sunacağız. Farklı bir gelişme olursa başkanımız dava açma yoluna da gidebilir” diye konuştu. Toplantıya katılanlar, Badavut Plajı'nda koruma statüsü değişikliğinin kabul edilemez olduğunu belirtilerek mücadele başlatma kararı alındı. İlçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı itiraz dilekçesinin 26 Haziran günü Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacağı açıklandı. KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE MÜCADELE İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANDI Özel alanların yapılaşmaya açılmak için derecelerinin düşürüldüğü izlenimi edindiklerini belirten Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, “Bu da çok vahim. Bizim için Tabiat Parkımız çok önemli. Türkiye’deki en büyük tabiat parkıdır ve onu da korumaya kararlıyız. Derler ya saçının bir teline bile zarar gelmesini istemeyiz. O anlamda biz de koruyacağız. Biz bir ağacımızın yok olmasına bile tahammül edemeyecek bir halkız. Yapılaşmaya daha fazla açılmasını istemiyoruz. Doğal alanlarımızı korumak istiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. ‘BADAVUT’UN YAPILAŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’ Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan ise, “Birinci derece koruma planı içinde olan bir alanın üçüncü derece gibi saçma sapan plan içine alındığını öğrendik ve sivil toplum örgütleriyle buna karşı çıkmak için bir araya geldik. Ayvalık Adaları Tabiat Parkımız 2004 yılı revize planı koruması içindedir. Bu plan durduğu sürece bunu yapamazlar. İtiraz dilekçelerimizi İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne vereceğiz ve onlardan alacağımız yanıta göre hukuki mücadelemizi başlatacağız. Buranın yapılaşmasına izin vermeyeceğiz. Hiç kimse bunun hayalini dahi kurmasın” dedi. AYVALIK’IN GİZLİ CENNETLERİNDEN BİRİ BADAVUT Sarımsaklı Plajları'na 3 kilometre mesafede bulunan Badavut, denizle buluşmanın yanı sıra uzun yürüyüşler yapmak, güneşin doğuşu ve batışını izlemek isteyenlerin Ayvalık’ta mutlaka ziyaret ettikleri bir bölge. Şahinkaya olarak bilinen ilginç kayalıklar ile Badavut'un granit, altın renkli, incecik kumları güneşlenmek için, serin denizi ise su sporları ile vakit geçirmek isteyenler için ideal. Sonbahar ve kış aylarında çoğunlukla kuş gözlemcilerin gittiği Badavut, rüzgarın dalgalarla birlikte şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra, kalabalıktan uzak denize girme imkanı tanıdığı için de tercih edilen noktalardan biri.

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