(Görüntülü) AYŞEN GURUDA'NIN ÖLÜMÜ ÜZERİNE HASTANEYE GELEN ÜNLÜLER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

(Görüntülü) AYŞEN GURUDA'NIN ÖLÜMÜ ÜZERİNE HASTANEYE GELEN ÜNLÜLER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

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