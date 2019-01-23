(Görüntülü) Ayşen Gruda, son oyununu Avcılar’da oynamıştı

BİR süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ve bugün yaşamını yitiren Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, son oyununu Avcılar'da oynamıştı.Geçen 27 Ekim'de Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 56'ncı sanat yılında sahneye çıkan ve Ayşen Gruda, "Deli kadın" oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Kuliste muhabirinin sorularını yanıtlayan Gruda, Avcılar’daki oyunu turne öncesi son oyunu olarak nitelendirirken sırasıyla Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Antalya, Denizli’ye gideceğini, ardından İstanbul, Caddebostan Kültür Merkezi, Adana, Kayseri, Ordu ve 13 Şubat’ta İstanbul, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez’nde sevenlerinin karşısına çıkacağını söylemişti. "Birkaç cümle ile kendisini anlatması" istenen ünlü sanatçı, "Ayşen Gruda, kitap gibi kadın. Birkaç cümle ile nasıl özetleyeyim? İyi kalpli, düzenli, işine çok sadık, çok dikkatli, dürüst ve oyundaki gibi deli. Bütün dünyayı zaten deliler idare ediyor" diyerek anlatmıştı.





Gruda tiyatro ve sinemanın ayrı oyunculuk ve teknikleri, keyifleri bulunduğunu bunları karşılaştıramayacağını ifade ederken Gruda, " Ben halka güvenirim. Onlar da bana güvenirler hiç birbirimizi aldatmadık bugüne kadar. Halkımızdan umutluyum. Mutluluk ise, saniyelerdir. Her dakika mutluyum diye bir şey olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı” demişti.



Salonu dolduran hayranlarının karşısına iki perdelik oyuna Kemal Karağaç, Erhan Sefacı, Gamze Acı, Şadiye Yön ile çıkan Ayşen Gruda, oyunun bir sahnesinde izleyicilere, "Ben burada eğer oturuyorsam, sizler de beni oradan izliyorsanız Atatürk'ün bize Cumhuriyeti armağan ettiği için, alemin kadınları bisiklete bindiği için bayram ediyor. Biz istediğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyoruz. Cumhuriyet'e sımsıkı yapışın" diye seslenmişti.





Eski film müziklerinin de kullanıldığı oyunda çocukluğunu geçirdiği Yeşilköy'deki yaşamından kesitler anlatan Gruda, rol arkadaşları Türk sinemasının unutulmaz isimleri Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul’un yanı sıra Toto Karaca, Cem Karaca, Nilgün Belgün ile ilgili bilinmeyen anılarını anlattı. Gruda, rol arkadaşı Erhan Sefacı'nın çaldığı gitar eşliğinde söylediği Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkılarına da seyircilerle birlikte eşlik etmişti.