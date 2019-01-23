İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.
(Görüntülü) Ayşen Gruda hayatını kaybetti -2 (ARŞİV)
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.
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