(Görüntülü) AYN EL ARAB SINIRINDA TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNDE BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

(Görüntülü) AYN EL ARAB SINIRINDA TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNDE BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

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