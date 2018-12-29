(Görüntülü) AYN EL ARAB SINIRINDA TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNDE BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR -2

(Görüntülü) AYN EL ARAB SINIRINDA TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNDE BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR -2

YORUM EKLE
Gönder