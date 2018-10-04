(Görüntülü) Ayı, işçilere saldırdı

KARABÜK Devlet Su İşleri Müdürlüğü işçileri ormanda çalışırken bir ayının saldırısına uğradı. Ayının, araçlara binerek kaçan işçileri bir süre kovalaması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Karabük Başköy ormanlık alanında tarımsal amaçlı hizmet verecek olan gölet inşaatında çalışan işçiler, bir ayının saldırısına uğradı. İşçiler, hızla koşarak bindikleri kamyonetle ayıdan kaçmaya çalıştı. Araca yaklaşan ayı, sürücü kısmındaki camı kırdı. Ayı bir süre sonra peşinden gittiği aracı kovalamayı bıraktı.



İşçiler durumu Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Safranbolu Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner hekimi İzzet Kubilay gözetiminde ayı iğne ile uyuşturuldu. Bir süre bekleyen ekipler bayılan ayıda yara izine rastlamadı. Hasta olduğu anlaşılan ayı tedavisi için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.



Ayıdan kaçan işçiler yeniden işlerine geri döndü. Ayının kovalama anı ise kamyonetin kasasında bulunan işçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



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