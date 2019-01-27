(Görüntülü) Ayder Kar Festivali'nde 2'nci gün heyecanı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda 12'nci Kar Festivali, 2'nci gününde sona erdi. İlk gününde renkli görüntüler ortaya çıkan ve eğlenmeye gelenlerin şambrel ve naylonlarla kaymaya çalışıp yaralandıkları bölgede geride bıraktıkları çöpleri, etkinliğe gelen Şebnem Atasaral, toplamaya çalıştı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kar Festivali'nin 2'nci gününde de heyecan devam etti. Festival ateşinin yakılması ile başlayan etkinliklerin 2'nci gününde de vatandaşlar Ayder'e akın etti, kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Okulların da yarıyıl tatilinde olması nedeniyle yoğun katılımın olduğu festivale katılanlar, Karadenizli sanatçılarının sahne aldığı konserlerde eğlendi. Yaylada bazı kişiler, kar üstünde gezinti yaptı, alanda kurulan salıncaklarda sallandı, bazıları ise kar topu oynadı. Birçok kişi de, sıkça fotoğraf çekip, selfie yapmayı da ihmal etmedi. Şambreller, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları bölgede karın az oluşu nedeniyle zor anlar yaşadı. Hava şartlarından dolayı yeterli karın olmadığı bölgede kaymaya çalışanlar takla attı, kimileri de alanda duran kişilere çarptı. ÇÖPLERİ TEMİZLEDİ Bu arada eğlenmeye gelenlerin bölgede geride bıraktıkları çöpleri, etkinliğe gelen Şebnem Atasaral, eline aldığı poşetle toplamaya çalıştı. Atasaral, "Görevli değilim gönüllüyüm içim el vermedi etrafta böyle çöpleri görünce. Karlar eriyecek buraya yine geleceğiz. Keşke kimse çöplerini yere atmasa" dedi. Etkinliğe 2 gün boyunca yaklaşık 40 bin kişinin katıldı.

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