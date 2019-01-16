(Görüntülü) Aybüke öğretmenin babası: "İdam edilmesi, ömür boyu hapis verilmesi gerektiğine inanıyorum"

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Veysi Işık'a yönelik düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olmasıyla ilgili tutuklu yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların cezalarında 'pişmanlık göstermedikleri' gerekçesiyle indirim yapmadı.

PKK'lı teröristler, 9 Haziran 2017'de Kozluk Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Veysi Işık'ın, içerinde bulunmadığı özel aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sırasında mermiler karne dağıtım töreninden dönen 5 öğretmenin içersinde bulunduğu araça isabet etti. Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirdi.

Gerekli düzenlemelerin yapılarak hainlere idam veya ömür boyu hapis verilmesi gerektiğini söyleyen Şenay öğretmenin babası Sadık Yalçın,??Özellikle bu terörle ilgili uğraşanların, bu devletin zafiyetini rahat duruma düşürmek için çalışanların ve terörle iç içe olanların şunu iyi bilmeleri gerekir. Devlet hiçbir hesabı yarım bırakmaz, kenara da koymaz. Mutlaka bir gün hesabını sorar. Bizim çocuğumuzun şehit edilmesi onun akabinde 2 tane askerimizin şehit edilmesi, bizleri ailece ve Türk milletini üzmüştür, acıya boğmuştur. Ama devlet her zaman dimdik ayaktadır. Yalnız bu cezai işlemlerde herhalde bir boşluk veya eksiklik olduğu kanaatini düşünüyorum. Çünkü 18 yıllık ceza bir kamu görevlisinin ve 2 tane askerimizin şehit edilmesine, bir belediye başkanımızın suikasta uğramasına sebep olan bu hainler hak ettikleri cezayı bulmadıkları kanısındayım. Bunu kabul etmiyorum. 18 yıl ceza onlara ödül gibi geliyor bana göre. Keşke 180 yıl ceza verselerdi de güneş yüzü görmeden hapishanenin kuytu köşelerinde çürüyüp gitselerdi." dedi.

Gerekli düzenlemelerin yapılarak idam veya ömür boyu hapis cezası verilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili tekrar gözden geçirilmesine sebep olacağına düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki hassasiyetinin yüksek olduğunu biliyoruz. Özellikle Aybüke öğretmen ve Necmettin öğretmenin, askerlerimizin şehit edilmesi durumlarındaki gösterdiği tepki hepimizce malum. Diğer muhalefet parti liderlerininde tepkilerini biliyoruz. Onlarda gereken tepkiyi vermekteler. Ama bu cezai işlemlerdeki alınan kıstaslar nedir tam olarak bilemiyorum. Ama gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz aile olarak şimdiye kadar ceza için herhangi bir mahkeme gibi bir şeye başvurmadık. Sebebi devlete olan güvenimizdir, güvencemizdir. Hükümetin yetkilileri ve diğer kurumlar konuyu yakın takip etmekte. Onlara güvendiğimiz için devletin kendisine yapılan bu saldırıyı sorunsuz bırakmayacağına inandığımız için cezai işlem yapılmasıyla ilgili herhangi bir hukuki başvuruda bulunmadık. Bundan sonrada ben şahsen öyle bir şey düşünmüyorum ama gerektiğinde düşünebiliriz. Şimdilik devletim kurumlarına güveniyoruz. Hükümetin yetkili organlarına güveniyoruz. Muhalefetinde bu konulardaki cezai işlemlerin yetersiz olduğuyla ilgili kanaatine inanıyoruz. İnşallah bizim gibi düşünürler. Gerekli düzenlemelerin yapılarak bu hainlerin gerekirse idam edilmesi gerekirse ömür boyu hapislerine sebebiyet verilmesi gerektiğine inanıyorum.?? diye konuştu.