(Görüntülü)AYAKKABISININ TEKİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

Haber-Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ, ()Kayseri'de, hakkında 'silahla yaralama' ve 'araç kurşunlama' suçlarından yakalama kararı bulunan Hakan T.'nin (36), polislerden kaçarken, ayakkabısının biri otomobilde kaldı. Ayakkabısının tekiyle kaçmayı sürdüren Hakan T., kovalama sonucu yakalandı. Hakan T., geçen hafta, Sivas Caddesi'ndeki marketin önünde bulunan otomobile, sahibiyle aralarındaki para anlaşmazlığı nedeniyle silahla ateş etti. Hakan T., aynı olayla ilgili 1 kişiyi de yaraladıktan sonra kaçarak, izini kaybettirdi. Bir süre sonra Hakan T., yolda polisleri görünce kiraladığı 38 JJ 658 plakalı otomobile binip, kaçmaya başladı. Polisler kendisini takip ederken, merkez Kocasinan ilçesi Tuna Caddesi'nde kaza yapan Hakan T., araçtan inip, koşarak kaçmayı sürdürdü. Ayakkabısının biri otomobilde kalan, tekiyle koşmaya devam eden Hakan T., yanındaki arkadaşı İsmail A. ile kovalama sonucu yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ikilinin kiralık otomobilinde yapılan aramada ise uyuşturucu tartarken, kullanılan hassas terazi ile vites kolu yanında alkol kutusu bulundu. Hakkında 'silahla yaralama' ve 'araç kurşunlama' suçlarından yakalama kararı bulunan Hakan T. ile İsmail A., emniyete götürüldü.