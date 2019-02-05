Alper KORKMAZ - Ersan SAN/İSTANBUL,()-AVCILAR'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı. Şüpheliler kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Soyguncuların bıraktığı paketin incelenmesi için olay yerine uzman ekipler de çağrıldı.
(Görüntülü) Avcılar'da kuyumcu soygunu girişimi: soyguncuların bıraktığı paket polisi alarma geçirdi (2) AKTÜEL
Alper KORKMAZ - Ersan SAN/İSTANBUL,()-AVCILAR'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı. Şüpheliler kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi....
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