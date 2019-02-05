(Görüntülü) Avcılar'da kuyumcu soygunu girişimi: soyguncuların bıraktığı paket polisi alarma geçirdi (2) AKTÜEL

Alper KORKMAZ - Ersan SAN/İSTANBUL,()-AVCILAR'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı. Şüpheliler kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi....

(Görüntülü) Avcılar'da kuyumcu soygunu girişimi: soyguncuların bıraktığı paket polisi alarma geçirdi (2) AKTÜEL

Alper KORKMAZ - Ersan SAN/İSTANBUL,()-AVCILAR'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı. Şüpheliler kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Soyguncuların bıraktığı paketin incelenmesi için olay yerine uzman ekipler de çağrıldı.

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