Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL,() AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
(Görüntülü) Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(Havadan görüntüler-2)
Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL,() AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da...
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