(Görüntülü) Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın (3)

Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL,() AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.