(Görüntülü) Atılım Üniversitesi TSM Korosu 2’nci konserini verdi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () – ATILIM Üniversitesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Yeni Yıl Konseri’ni Orhan Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Şef Coşkun Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen konsere, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Mütevelli Heyet Üyesi Zerlin Zaim, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, dekanlar, bölüm başkanları ile akademik ve idari kadro katıldı. Atılım Üniversitesi TSM Korosu, Türk Sanat Müziği’nin saygın bestekârlarının, seçkin eserlerini seslendirdi. Büyük ilgi gören konserde seslendirilen eserlerle dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu. Atılım Üniversitesi öğrencilerini ve mensuplarını kültürel ve sanatsal faaliyetlerde buluşturmak amacıyla uzun yıllardır bir çaba içerisinde olduklarını belirten Atılım Üniversitesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kemal Şenoğlu, Atılım Üniversitesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu’nun geçen yıl ilk konserlerini gerçekleştirdiğini söyledi. ‘ÜNİVERSİTE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ’ Kültür ve sanat ile müzik alanında yapılan faaliyetlerin öğrencilere ya da mensuplara pozitif etkisinin tartışılmaz olduğunu söyleyen Şenoğlu, şunları söyledi: “Öncelikle üniversite ile olan bağlarını güçlendirme bakımından çok önemlidir. Ayrıca bireysel mutlulukları açısından oldukça önemlidir. Birlikte ve kolektif çalışmanın yarattığı enerjiyi ve mutluluğu duyumsamaları açısından önemlidir.” Her akademik dönemde olabildiğince birden fazla Türkiye ve ulusal çapta değerli sanatçıların üniversitede ağırladıklarını ifade eden Şenoğlu, “Buna benzer çabalar Atılım Üniversitesi’nde artacak. Çabamız o yöndedir. Öğrencilerimizi ve mensuplarımızı kültüre ve sanata erişilebilir kılmak için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. ‘MÜZİĞE HARCANAN HER DAKİKA POZİTİF OLARAK GERİ DÖNECEKTİR’ İnsanların hiçbir sorunu olmasa bile müziğe ihtiyaçları olduğunu ifade eden Amatör Korolar Şefi Coşkun Açıkgöz ise, müziğe harcanan her dakikanın performans, yaratıcılık ve pozitif enerji olarak çalışanlara geri döneceğini söyledi. Konsere hazırlanırken müzik kulağının ve öğrenme hızının olması gerektiğini kaydeden Şef Açıkgöz, “Seçilen şarkıların zorluk ve kolaylık dereceleri buna etkendir. Atılım Üniversitesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu olarak 2’nci yılımızda konser verdik. Konsere 2 ya da 3 ayda hazır oluyoruz. Bu bir öğrenim sürecidir. Aynı dili konuşmak, şarkı söyleme tekniklerini öğrenebilmek ve buna benzer kavramlarla tamamlanabilir” dedi. ‘FARKLI ÖĞRETİLERİM VAR’ Repertuvarı oluştururken bir eserin yorumunu 3 önemli unsurun üzerinde inşa ettiğini vurgulayan Şef Açıkgöz, şunları söyledi: “Şiir, melodi ve yorumcudur. Benim eser yorumlama üzerinde tekniklerim var. O tekniklerimi öğretebileceğim ve örneklendirebileceğim tarzda eserler seçiyorum. Mesela şiirin nasıl ifade edilebileceği ile ilgili bir eser seçiyorum. Sonrasında şiir ve melodinin uyumunun olduğu bir eser seçiyorum. Daha sonra uyumunun olmadığı eserleri seçip, o uyumun nasıl yapılabildiği ile ilgili teknikler öğretiyorum. Farklı öğretilerim var. O öğretilerimi şarkılarımın aracılığıyla öğretiyorum. Benim için şarkılar amaç değil, eser yorumlama tekniklerini öğretebilmek için bir araçtır.”