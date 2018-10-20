(Görüntülü) Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul - ATATÜRK Havalimanı'nda, valizinde 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap bulunan Belçikalı bir kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü ekipleri, Hindistan Yeni Delhi'den tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Belçikalı B.B'yi (36) şüphe üzerine takibe aldı. B.B'nin valizinde yapılan aramada, 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap bulundu. Gözaltına alınan B.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.