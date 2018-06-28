(Görüntülü) Ataşehir'de binanın dış cephe iskelesi devrildi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Ataşehir'de dış cephe yapımı için bir binaya kurulan iskeleyi devirdi.



Kayışdağı Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelen olayda 4 katlı binanın dış cephesinin yapılması için kurulan iskele iddiaya göre aşırı rüzgar nedeniyle saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.







İSKELE'NİN DEMİRLERİ ELEKTRİK TELLERİNE TAKILDI



Aşırı rüzgar nedeniyle devrildiği iddia edilen iskele demirleri, binanın önünden geçen elektrik kablolarının üzerine düştü.







SOKAKTA ELEKTRİKLER KESİLDİ



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önleminin alınmasıyla birlikte can güvenliği nedeniyle elektrikler kesildi.







İSKELENİN SÖKÜLMESİ 3 SAAT SÜRDÜ



İtfaiye ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Elektrik direklerinin üzerine devrilen iskele demirleri ekipler tarafından tek tek kesilerek devrilen bölüm söküldü.







BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ



İskelenin çöküşü anlatan mahalle sakinlerinden Hüseyin Bozdemir, "Aşırı derecede yağmur ve fırtına vardı. Sonra büyük bir gürültü sesi duyduk. Baktık iskele olduğu gibi aşağı gelmişti. Elektrikler de kesildi. Allahtan kimse yoktu" diyerek yaşananları anlattı.