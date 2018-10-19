(Görüntülü) Ataköy'de "Millet Parkı" havadan görüntülendi

Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy'de Baruthane arazisinde yapımı süren "Millet Parkı"nın 8 Kasım'da açılacağını söyledi. Parkın son hali havadan fotoğraflandı.
Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy'de Baruthane arazisinde yapımı süren "Millet Parkı"nın 8 Kasım'da açılacağını söyledi. Parkın son hali havadan fotoğraflandı.
Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy'de Baruthane arazisinde yapımı süren "Millet Parkı"nın 8 Kasım'da açılacağını söyledi. Parkın son hali havadan fotoğraflandı.