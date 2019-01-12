(Görüntülü) Ataköy'de feci kaza: cadde savaş alanına döndü 

Enver ALAS / İSTANBUL ()-ATAKÖY sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir ağacı devirdikten sonra karşı yola geçti. Kaldırıma çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.



Ataköy sahil yolu Sirkeci yönündeki kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sürücü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil bir ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil durmadı. Karşı yola geçen otomobil, kaldırıma çıkarak durdu. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ön bölümü parçalanan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.