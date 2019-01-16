(Görüntülü) Askerde ölen oğullarının şehit sayılmasını istiyorlar

Kayseri'de oturan Yasemin ve Murat Kara çiftinin, 2014 yılında vatani görevini yaparken terhisine 4 gün kala beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden oğulları Murat Kara'nın (26) şehit sayılması için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. Savcılık Murat Kara'nın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini açıklarken, Milli Savunma Bakanlığı ise çiftin, kendilerine maaş bağlanması için yaptığı başvuruyu, oğulları şehit sayılmadığı için reddetti.

Otomobil tamircisi Murat Kara, 2014 yılında Jandarma Er olarak vatani görevini yaptığı Van Jandarma Filo Komutanlığı Hizmet ve Bölük Komutanlığı'nda, terhisine 4 gün kala beyin kanaması geçirdi. Van Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından da Ankara GATA'ya sevk edilen Kara, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kara, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

SAVCILIK VE BAKANLIKTAN RET

Murat Kara, oğlunun ölüm nedeninin araştırılması için geçen yıl Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Kara'ya gelen cevap yazısında, oğlunun beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kara, ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçe yazarak oğlunun askerde hayatını kaybettiği için kendilerine maaş bağlanmasını istedi. Kara ailesinin bu isteği oğullarının şehit sayılmaması nedeniyle reddedildi.

'OĞLUM ŞEHİTLİĞİ HAK ETTİ'

Yasemin Kara, oğlunun askerde yaşamını yitirdiğini ve şehit sayılması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu

Benim oğlum Murat'tan tezkeresine 4 gün kala haber geldi. Murat'ın askerlik yaptığı Van'a gittik. Oğlum hastanede yatıyordu. Solunum cihazını takmışlar, oğlum sanki uyuyordu. Benim oğlum askere gidene kadar hap bile yutmamıştı. Komutanı da 'Burada da çok iyi bir çocuktu. Ben ona tezkere verecektim' dedi. Van'da 1 gün durduktan sonra Murat, Ankara GATA'ya sevk edildi. 3 gün de orada yoğun bakımda kaldı. Sonra oğlumu kaybettik. Benim oğlum askerde görev yaptı da şehitliği hiç mi hak etmedi Benim oğlum şehitliği yerden göğe kadar hak etti. Oğlumun şehit sayılmaması bize çok dokundu. Bu konuda yetkililerin yardımını bekliyoruz.