(Görüntülü) ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ MUSTAFA ATEŞ İÇİN EMNİYETTE TÖREN DÜZENLENDİ

(Görüntülü) ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ MUSTAFA ATEŞ İÇİN EMNİYETTE TÖREN DÜZENLENDİ

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