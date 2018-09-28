(Görüntülü) Arp Festivalinde 'sipsi' sesi yankılanacak

Mesut MADAN BURDUR,() İtalya'nın Sardunya Adası'nda yapılacak 'Dünya Arpları Festivali'nde sipsi sesi yankılanacak. Sardunya Adası'nda 6-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak 'Dünya Arpları Festivali'nde Türkiye'yi Çağatay Akyol, Ferhat Erdem ve Cemal Özkızıltaş'tan oluşan Arpanatolia grubu temsil edecek. Festivalde Ferhat Erdem, arp sanatçısı Çağatay Akyol'a Teke yöresinde kullanılan yöresel müzik aleti üç telli bağlama ve sipsi ile eşlik edecek. Erdem'in festivalde çalacağı çifte sipsi, Burdurlu sipsi ustası ve icracısı Hüseyin Demir tarafından yapıldı. Ferhat Erdem'in festivalde kullanacağı çifte sipsinin her zaman sipariş edilen bir şey olmadığını kaydeden Hüseyin Demir, Yarım günlük bir uğraş sonucu sol karar sipsiyi yaptım dedi. Ferhat Erdem'in iyi bir sipsi icracısı olduğunu belirten Demir, Arpanatolia grubu ile İtalya'da Türkiye'yi temsil edecekler. Anadolu ezgilerini, Teke yöresi ezgilerini sipsi ile icra edecek dedi. Çifte sipsinin çok eskiden kullanıldığını, şimdilerde pek kullanılmadığını anlatan Demir, Çifte sipsi çok fazla nefes gerektiriyor. İnşallah bundan sonra ben de yurt içi ve yurtdışında katılacağım programlarda çifte sipsi ile müzik icra edeceğim diye konuştu. Ferhat Erdem de İtalya'daki festivalde dünyanın birçok ülkesinden grupların katılacağını belirtti. Festivalde Yunus Emre, Pir Sultan Abdal'ın yanı sıra Teke yöresi müziklerini de sipsi ile sunacaklarını, sipsi ile ilgili bilgilerin ekranda İngilizce katılımcılara aktarılacağını belirten Erdem, Anadolu'muzun eşsiz ezgilerinden oluşan repertuarımızla İtalya'da iki konser vereceğiz diye konuştu.