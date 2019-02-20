(Görüntülü) Arkas rotasını buluta çevirdi

Arkas Holding, tüm sunucu ve veri merkezlerini Microsoft çözümleriyle buluta taşıdı. Türkiye?nin en kapsamlı bulut dönüşümü projesi dâhilinde sunulan yapay zekâ destekli servislerle en az yüzde 10 tasarruf hedefleniyor.

Arkas Holding, Microsoft Türkiye ile kurumsal çapta bugüne kadar hayata geçirilmiş en kapsamlı bulut dönüşüm projesine imza attı. İş birliği çerçevesinde, Arkas Holding?in veri cihazının ve sunucularının tamamına yakını akıllı bulut platformu Microsoft Azure?a taşındı. Microsoft Filo Yönetimi gibi yapay zekâ çözümleri ile daha etkin kararlar alma başlayan şirket, projenin ilk yılında yüzde 10 tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Arkas Holding?e operasyonel verimlilik, esneklik ve hız kazandıran bu dijital atılım, şirketin Türkiye?deki liderliğini pekiştirecek, global piyasalardaki gücüne güç katacak.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ve Arkas Holding CIO?su Mert Oruz?un ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye?nin geleceği bulutla yakalayacağını ifade etti.

?TÜRKİYE?NİN GELECEĞİNE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK?

Bulut prensiplerinin eskiye dayandığını belirten Kansu, Türkiye?nin geleceğine büyük fayda sağlanacağına dikkat çekti. Kansu, ?Kurumlardaki ön yatırım maliyetleri çok yüksek oluyor. Bu teknolojiyle ?kullandığın kadar öde? mantığıyla çok daha düşük maliyetlerle başlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir demokratikleşmeyi de sağlıyor. Teknolojiler, yapay zeka gibi sistemler bulutta çalışıyor çünkü bunlar çok büyük bilgi işlem gücü gerektiren uygulamalar. Türkiye?nin geleceğine çok büyük faydası olacağını düşünüyoruz? diye konuştu.

?ŞİRKETLERİN BÜYÜMESİNE DOĞRUDAN ETKİ SAĞLIYOR?

Bütün sektörler için bulut sisteminin uygun olduğuna dikkat çeken Kansu, bankacılık, üretim, lojistik, perakendecilik sektöründe sistemin sıkça kullanıldığını ve sınırlama olmadığını söyledi.

Şirketlerin büyümesinde bulut teknolojisinin doğrudan etki sağladığını belirten Kansu, şöyle konuştu:

?Teknoloji ve yenilikçiyi gerçekleştirebilen şirketler başarılı olacaktır. Geleneksel olarak sundukları ürünlerini dijital dünyanın getirdiği yeni olanaklarla tekrardan tanımlayan, yeni ürünler çıkarabilen şirketler başarılı olabilecekler. Biz dünya ile rekabet halindeyiz. Dünyanın gittiği yön bu ve bizim de onlarla rekabet etmemiz açısından, maliyetlerimizi düşürmemiz ve fiyat rekabeti açısından bulut teknolojisi çok önemli. Şirket içerisindeki çalışanların birbirleriyle olan haberleşme ve iş birliğinin çok daha öteye götürülmesine katkı sağlayacak. Şirketlerin büyümesine bu teknolojinin doğrudan etkisi var. Maliyetleri düşürerek, yeni müşteriler bulmalarını sağlayarak, yeni ürünler geliştirmelerini sağlayarak, kendi çalışanlarının etkinliğini artırarak büyümeye katkı sağlıyor.?

?112 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANABİLİR?

?Sınırsız depolama kapasitesi ve erişim kolaylığı ile birlikte bulut kullanıcılara 7/24 en güncel güvenlik önlemleri ile korunan, güvenilir bir altyapı sunuyor? diyen Kansu, ?2022 yılında 266 milyon dolara çıkmasını beklediğimiz bulut bilişim pazarının şirketler için yeni gelir fırsatları, ekonomi için yeni iş olanakları yaratmasını bekliyoruz. Türkiye?de buluta yatırım yapan şirketlerin 5 yılda 15 milyar dolar gelir elde edecek, 112 bin kişiye bulut bilişim ekseninde iş fırsatı doğacak. Özetle, Türkiye geleceği bulutla yakalayacak. Bulut bilişim pazarı büyük bir pazar. Kendi ürünlerimiz açısından da müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin nerdeyse yarıya yakını artık bulut ürünleriyle ilgili. Hızlı bir büyüme var. İş birliğinin bizim için önemi Türkiye?de uçtan uca her anlamda bulut teknolojilerine geçen ilk şirketlerden biri olmasıdır. Çok başarılı bir proje gerçekleştirdik

?BULUT, GELECEĞİN SİSTEMİ?

Arkas olarak 26 ülkede, 67 şirket, 60 ofis, yaklaşık 7 bin 300 çalışan ile hizmet ürettiklerini ifade eden Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkasise, ?Bulut teknolojisinin, geleceğin sistemi olduğunu ve buna çok inandıklarını söyledi.

Bulut sisteminin kendilerine geçmemiz esneklik sağlayacağını belirten Arkasise, ?Müşterilerimizle entegre olmamız açısından da bize çok faydalı bir adım olacak. Rekabet olarak uluslar arası ihalelerde hem şartnamelerin bir parçası hem de tercih nedeni olduğu için rekabet avantajı sağlayacak. İnanıyorum ki bu sistem geleceğin sistemi, dolayısıyla geçip geçmemeyi değil ?ne zaman geçeceğimizi? konuştuk. Üzerimizdeki bütün müşterilerin data sorumluluğundan kaynaklı bize kolaylık yaratacağı için bir an önce geçme kararı aldık. Tasarruf oranlarına büyük katkı sağlıyor. Artık server alma derdinden kurtulmuş oluyoruz. Kapasitemizi daha iyi yönetebileceğiz. Zaman içinde daha iyi süreçler ve daha esnek bir yönetimle ciddi bir tasarruf sağlayabileceğimize inanıyorum. Bu geçiş bize pek çok faydasının yanında uluslararası standartizasyon ve disiplin getirdi? diye konuştu.

?ANLIK İZLEME OLANAĞI TANIYOR?

?Tüm şirketlerimizin çalıştığı sistemleri ve kurumsal yazılımlarımızı uçtan uca izleyebilmek en önemli faydalarından biri? diyen Bernard Arkasise, ?Hangi sisteme ne kadar yatırım yapacağımızı anlık olarak izleyebiliyor atıl yatırımlardan uzaklaşıyoruz bu da ciddi bir verimlilik sağlıyor. Atıl kapasite oluşturacak sistem yatırımı yapmadan, yeni teknolojileri daha uygun bütçelerle istediğimiz kadar kullanma, yeni veya değişen iş planlarına göre sistem ve teknoloji yatırımı yapmak bulut geçişi ile birlikte büyük bir maliyet avantajı sağlayacak? ifadelerini kullandı.



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