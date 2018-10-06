(Görüntülü) Arızalanan otomobili el birliğiyle kaldırıp yolu açtılar

TOKAT?ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde arıza yapan yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobil sıkışan trafikte bekleyen vatandaşlar tarafından el birliğiyle yerinden kaldırılıp park alanına konuldu.

Olay geçen çuma günü iş çıkış saatinde Gaziosmanpaşa Bulvarında meydana geldi. Tarihi Ali Paşa Hamam önünde bulvarı ana cadde üzerinde arıza yapan bir otomobil sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Otomobil, motor arızası nedeniyle yerinden hareket ettirilemedi. Caddede uzun kuyruklar oluştu. Bir grup vatandaş araçlarından inerek otomobili bulunduğu yerden elleriyle kaldırıp trafiği açtı. Vatandaşların yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobili kaldırarak parka taşıdıkları anlar esnaf Bünyamin Akıncı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıt esnasında ise Akıncı; İşte Türk'ün zekası, el birliği ile araç nasıl park edilir. Şekil 'A' daki gibi görüyoruz. Park böyle yapılır. Araç arıza yaptığında el birliği ile aracı park ettiler diye konuşarak sosyal medya hesabında paylaştı