(Görüntülü) Arama kurtarma çalışmaları ekiplerin kameralarına böyle yansıdı

İstanbul Kartal'da çöken binada arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, çalışmalar ekiplerin kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde enkazda arama çalışmaları yapan ekipler molozların arasından...