(Görüntülü) Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Zeki GÜNAL/iSTANBUL, () 90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.