(Görüntülü) Ara güler için Galatasaray Meydanı'nda tören (4)

ARA GÜLER'İN FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇANTASI TABUTUN BAŞINA KONULDU. Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Harun UYANIK - İSTANBUL Usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor. Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi.Alana Ara Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı poster asıldı. Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma konuldu. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve sevenleri tabutun başında bir süre nöbet tuttu. Törende dostları Ara Güler'i anlattı. Galatasaray Meydanı'ndaki törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Hasan Turan ve Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı Ara Güler'in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek. Güler'in cenazesi, kilisedeki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.