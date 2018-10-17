(Görüntülü) Ara Güler hastaneye kaldırıldı (Arşiv)

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı. Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesindeki...