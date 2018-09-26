(Görüntülü) Antalya tarıma 4 milyon liralık nefes

Mehmet ÇINAR- Emrah GÜL ANTALYA, () ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkan vekili Halil Bülbül, finansmana erişimde sorun yaşayan üyeler için yenilenen Nefes Kredisi ile ATB olarak yaklaşık 4 milyon liralık kredinin 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, toplam 18 ay vadeli kullandırılacağını açıkladı. ATB'nin eylül ayı meclis toplantısı, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Başkan vekili Halil Bülbül, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. ATB meclisinde döviz kurundan kaynaklanan ekonomik sorunlar dile getirildi. Ekonomide yaşananları herhangi bir faktöre ya da kaynağa bağlamanın kalıcı çözümlere ulaşımı etkisiz kıldığına dikkat çeken Halil Bülbül, ekonomi ve iş dünyasını etkileyen sorunların çok boyutlu faktörlerden kaynaklandığını söyledi. Bülbül, yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 artan döviz kurunun bugün yaşananlara dair öncü bir gösterge olduğunu belirtti. TARIM SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİREN 4 BAŞLIK Yeni ekonomik programda sektörle doğrudan ilgili dört ana başlık olduğunu kaydeden Bülbül, Tarım ürünleriyle ilgili tahminlerin sağlıklı yapılabilmesi için bir erken uyarı sisteminin kurulması. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının yakından takip edileceği ürün gözetim mekanizmasının kurulması. Tarımda Milli Birlik Projesi'nin uygulanması, hal yasası çalışmalarına destek olunması. Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulması dedi. Bülbül, gelecek üç yıllık dönemde sektörün içinde bulunduğu durumdan çıkması ve sürdürülebilir büyüme eğilimine kavuşturulması bakımından bu dört maddenin başarılı olmasını temenni ettiklerini söyledi. MALİYET ARTTI, FİNANSMANA ERİŞİM ZORLAŞTI Sektörün geçmiş dönem ve yıllara oranla daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bülbül, Örneğin buğday eken bir üreticinin iklim koşullarına bağlı olarak dekarda 350 kilogram verim alması ve mahsulünün kilogramını ortama 1 TL düzeyinden satması halinde kar elde etmesi zorlaşmıştır. Mevcut koşullarda emek, zaman ve aile işgücü ücret karşılığı gibi maliyetlerin ilave edilmemesine rağmen elde edilen gelir ancak zarar eşiğine denk gelmektedir. Bu durum yem, ilaç, işçilik vb. giderlerdeki artış sonrası hayvancılık için ve gübre, elektrik, fide vb. girdilerdeki artışlar sonrası örtü altı üretim için de geçerlidir. Bir problem de finansman maliyetlerindeki artışlar ve finansmana erişimde karşılaşılan zorlukların derecesinin artması dedi. KRİZ VARSA ÇARE DE VAR Üretimi teşvik, katma değer yaratmak ve üretenin daha fazla gelir etmesini sağlama amacıyla YÖREX projesi kapsamında üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarına da değinen Bülbül, 2009 yılında TOBB'un 'Kriz varsa çare de var' seferberliğindeki çalışmalarımızdan ürettiğimiz yöresel ürünler ve coğrafi işaretler projemiz ile YÖREX fuarımız, bizim olana ve üretene sahip çıkma, yerinde istihdamı sağlama, yerli ve milli üretim ile tüketimi teşvik etme ve kent markalarının yaratılmasına olanak sağlama gibi birçok alt hedefle hayat bulmuştur. Bu amaçlarla 9'uncu YÖREX'i 24-28 Ekim tarihlerinde Antalya Expo Center Fuar Merkezi'nde (ANFAŞ) 70'in üzerinde il ve 400'ün üzerinde firma, kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenleyeceğiz diye konuştu. 4 MİLYONLUK NEFES KREDİSİ Finansmana erişimde sorun yaşayan üyelerin düşük faizli kredi kullanmalarına destek olmak amacıyla 'Nefes Kredisi' kampanyasının üçüncüsünün 20 Eylül itibariyle yenilendiğini de açıklayan Bülbül, ATB olarak ilave kaynak ile yaklaşık 4 milyon tutarında bir krediyi üyelerimizin kullanımına sunduk. Üyelerimizin kullanacağı kredi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, toplam 18 ay vadeli olacaktır. Vadenin uzatılması ve kısaltılması mümkün olmayacak. Kullanılacak kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 1.85. Daha çok üyemizin krediden faydalanabilmesi açısından kullandırılacak kredilerin limiti ise azami 100 bin TL olarak sınırlandırılmıştır dedi.