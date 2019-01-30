(Görüntülü) Antalya'nın doğusunda kar ve fırtına

Yücel BULUT- Adem ÇETİN AKSEKİ- GAZİPAŞA (Antalya)-) Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçarak okul bahçesindeki kameriyenin üzerine düştü. Akseki ilçesinde etkili olan kar nedeniyle Antalya- Konya karayolu trafiğe kapandı. Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağış ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçtu. Binada düşen çatı parçaları Zeliha Tuncer İmam Hatip Lisesi bahçesindeki kameriyelerin üzerine düşerek kullanılmaz hale getirdi. Fırtınanın çatıyı yerinden söküp okul bahçesine uçurduğu anda inşaatta çalışan Ramazan Karsu, Öğlen çay molasında fırtınaya yakalandık. Yağış bir anda şiddetini artırdı. Fırtınayla birlikte bina bir anda sallandı. Çatı uçtu ve okulun bahçesine düştü dedi. AKSEKİ'DE KAR ETKİLİ OLUYOR Akseki ilçesinde ise öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Antalya- Konya karayolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.