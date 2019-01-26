(Görüntülü) Antalya Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı 6 (Devrilen otobüsten yolcuların çıkarılması)

(Görüntülü) Antalya Havalimanı'nda hortum anı amatör kameralara yansıdı 6 (Devrilen otobüsten yolcuların çıkarılması)

YORUM EKLE
Gönder