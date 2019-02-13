(Görüntülü) Antalya'dan tanzim satış noktalarına 3 günde 1000 ton sebze gönderildi (2)

'FİYATTAN MEMNUNUZ'



Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde, serada domates üreten Mustafa Bahar, tanzim satışları için bugüne kadar 30 ton ürünü Tarım Kredi Kooperatifi'ne verdiğini söyledi. Bahar, kooperatiften domates talebinde bulunulduğunu belirterek, "Hiçbir sıkıntımız yok. Fiyattan memnunuz, fiyatların uzun süre böyle devam etmesini istiyoruz. Mayıs ayında fiyatlar düşecektir. Şu anda domatesimizi 2,5 ile 3 lira arasında satıyoruz. Kooperatiflerin ürünlerimizi alması bizim için çok iyi. Yüzlerce tüccar var, bazıları para vermiyor; ama tanzim satışlarında böyle sıkıntı yaşamayız. Çünkü arkasında devlet var" dedi.



'TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ALMAYA BAŞLAYINCA RAHATLADIK'



Aynı bölgede domates üreten Bayram Kırca da ürünlerini kooperatiflerin yanı sıra tüccara verdiğini söyledi. Hallerde yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle ürünlerini bu dönem kooperatiflere verdiğini anlatan Kırca, "Ürünlerimiz çoğaldı, Tarım Kredi Kooperatifleri de almaya başlayınca rahatladık. Bu alışverişten mutluyuz. 1 lira 80 kuruşa ürettiğimiz domatesi 2,5 liraya satıyoruz" diye konuştu.



Kaş'taki Tarım Kredi Kooperatifi'nin Mal Alım Merkezi'ne kasalar içinde domates bırakan İsmail Layık ise domatesleri paketlenmesi için getirdiğini belirterek, "Burası tanzim satış yerlerine getiriyor. 3 liradan aşağı ürün, tat vermiyor. Tüketiciyi düşündüğümüz kadar üreticiyi de düşünmemiz gerekiyor. Şu anki fiyatlardan memnunuz" diye konuştu.