(Görüntülü) Antalya'da 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine büyük ilgi

Aslı DURAN/ANTALYA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müzede dünya ile eş zamanlı 'Müzede Selfie Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Antalya Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden yaklaşık 1000 kişi, heykeller önünde selfie çekti. 'Müzede Selfie Günü' etkinliği kapsamında Antalya Tanıtım Vakfı(ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, Antalya Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Aykut Ege, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, yerli ve yabancı yaklaşık 1000 kişi, Antalya Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edip, eserlerle selfie çekti. Etkinlik kapsamında ATAV tarafından tarhana ikramı yapıldı. Antalya Devlet Opera ve Balesi de 'Sesin Büyüsü' konseri verdi. ATAV İLK BEŞ SELFİE'Yİ SEÇECEK Her yaştan insanın müzeyi ziyaret ettiğini belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, insanların müzede eserlerle çektikleri selfie fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla müzeye gelen ziyaretçi sayısının artacağını, sonraki günlerde müzeyi sakin bir şekilde gezebileceklerini söyledi. ATAV Başkanı Gül Ege, "Selfi çekenler, #MüzedeselfiegünüATAV ve #MüzedeselfieATAV etiketleriyle bu etkinliğe katılırlarsa, cuma günü ATAV yönetim kurulumuzla bu fotoğrafların ilk beşini seçeceğiz. Kendilerine ATAV'ın satışta olan yayınlarından hediye edeceğiz" dedi. 'ANTALYA BUGÜN TARİH VE KÜLTÜRLE BULUŞTU' Prof. Dr. Nevzat Çevik ise 2018 Haziran ayında Jay-Z ve Beyonce çiftinin Paris'teki Louvre Müzesi'nde selfie çekmeleriyle bir akım oluştuğunu, Kültür Bakanlığı'nın da bundan esinlendiğini söyledi. Prof. Dr. Çevik, "Bu bir uygarlık ateşidir. Tüm dünyada uygarlık müzelere giriş yapan kişi sayısına göre ölçülüyor. Müzeyi sosyal ortama getirmek çok önemlidir. Ülkemiz bu konuda geç kaldı fakat bu tür etkinliklerle ilerleyeceğiz. Kültür Bakanlığı'nın bir organizasyonu bu ama ATAV'ın da büyük katkısı var. Bu küçük bahanelerle insanların buluşma bahaneleridir. Çocuktan gence, gencinden yaşlısına herkes burada. Antalya bugün tarih ve kültürle buluştu. Buraya gelen herkes tüm kaygılarından da kurtulmuş oldu. İnsani niteliğin yükselmesinde büyük katkı sağlar. Bu tür etkinliklerin daha da artmasını diliyorum" diye konuştu. Müzeyi ziyaret edenler, çektikleri selfieleri #MüzedeSelfieGünü, #MuseumSelfieDay, #MüzedeSelfie etiketleri ile sosyal medyada paylaştı.