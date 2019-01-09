(Görüntülü) Annesi Furkan için destek istedi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'de kalbinde doğuştan mitral kapak darlığı ile dünyaya gelen 2.5 yaşındaki Ertuğrul Furkan Alatürk, kısacık hayatında geçirdiği 6 ameliyatın ardından yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için uzun süre fizik tedavi görmesi gerektiğini söyleyen anne Semra Alatürk, Furkan'a sıcak bir ortamda bakabilmek için hayırseverlerden yardım istedi.



İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Gökhan Alatürk (32) ile ev kadını Semra Alatürk'ün (27) tek oğlu Ertuğrul Furkan Alatürk, kalbinde mitral kapak darlığı ile doğdu. Hamileliğinin 13'üncü haftasında ikiz bebeklerden birini karnındayken kaybettiğini anlatan anne Semra Alatürk, dünyaya gelen Ertuğrul Furkan'ın henüz 7 günlükken ilk kalp ameliyatını olduğunu söyledi. Doğduğundan beri hastanelerden çıkamadıklarını dile getiren Alatürk, ikinci kalp ameliyatında oksijensiz kaldığı için oğlunun beyninde hasar oluştuğunu belirtti. Furkan'a şant takıldığını ve beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Alatürk, "Furkan doğar doğmaz kuvöze aldılar. 7 günlükken aort damarına stent takıldı. 5 aylıkken zatürre oldu. Böbrek yetmezliği nedeniyle sürekli taş ve kum döküyor. 4 ilaç, 3 vitamin kullanıyor. 6 ameliyat geçirdi. Vücudu çok hassas. Oturamıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor, el becerileri yok. Fizik tedavi görmesi ve özel şartlarda bakılması lazım. Biz bunu karşılayamıyoruz. Durumum yetersiz" dedi.



EŞİ İŞSİZ KALDI



Bir süre Petkim'de taşeron firmaya bağlı geçici işçi olarak çalışan eşinin işten çıkarıldığını söyleyen Semra Alatürk, "Sürekli hastanelerde kaldığımız için işe gidemiyordu. Sonunda işinden oldu. İnşaatlarda çalışmaya başladı. Ancak belinden rahatsızlandığı için devam edemedi. Şimdi amelelik yapıyor, hurda topluyor. Tartıştık ve 1 ay önce çıktı, gitti. Arada telefon edip iş aradığını söylüyor. Üzülüyor ama elinden bir şey gelmiyor" diye konuştu. Furkan'a en iyi şartlarda bakmak istediğini belirten Semra Alatürk, ev kiralarının 700 lira olduğunu anlattı. Alatürk çok zor durumda olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:



"Ayda en az 500 lira ilaç masrafımız var. Bez masrafını dahi karşılayamıyorum. Sigortamız yok. Devlet giderlerin yarısını karşılıyor ama yarısını biz ödüyoruz. Çocuğun hiç gücü yok. Vitaminlerini, gıdasını ve meyvesini iyi almalı. Çöplerden topladığım atıklarla sobayı tutuşturuyorum. Evim rutubetli. Çocuğumun daha iyi şartlarda yaşamasını istiyorum. İyi bir fizik tedavi alırsa yürüyüp koşabilir. Lütfen yardım edin, zor durumdayım."

