(Görüntülü) Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü törenlerle kutlandı

ANKARA’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü kutlamaları Anıtkabir ziyaretiyle başladı.



Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen yasa önerisinin kabulünün yıl dönümünde Anıtkabir ve Birinci Meclis’te düzenlenen törene Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Gökşin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri, seğmenler ve öğrenciler katıldı.



Vali Ercan Topaca tarafından mozoleye çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Topaca, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.



Vali Ercan Topaca Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda şunları kaydetti:



“Büyük Atatürk, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümünde, huzurlarınıza gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.



Bağımsızlık mücadelemizde stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyete uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara, milletimizin mukadderatının şekillendiği önemli bir karargâh olmuştur.



Millî mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Ankara, Cumhuriyetle birlikte hızlı bir gelişme sürecine girmiş, bugün hepimizi gururlandıran bir marka şehir hâline gelmiştir.



Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmada üstlendiği öncü rolünü sürdürecek, sahip olduğu tarihî ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkılarına devam edecektir.



Ruhun şad olsun.”



BİRİNCİ MECLİS’TE TÖREN DÜZENLENDİ



Birinci Meclis’te düzenlenen törendeki törende ise Vali Ercan Topaca, günün önemini anlatan bir konuşma yaptı. Vali Topaca, “Birinci Meclis’te Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yılını kutlamak istedik. Buraları tanımadan, görmeden Ankara ve Türkiye’nin önemini anlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Şu sıraların, kürsünün, avizenin dili olsa bize anlatacağı çok şey olur. Selçuklular döneminde yaşayan Haşhaşilerin yaptığı şeylerin benzerini bin yıl sonra 15 Temmuz’da biz de yaşadık. Tarihimizde yine çok isyan var. Devletimizi yıkmak için iç ve dış mihrakların tertip ettiği birçok olayla ciddi kalkışmaları yaşadık. Bugün de benzer mücadeleleri devletimiz yapıyor. Bu Meclisi anlamadan bugün ve geleceğimizi doğru anlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Ercan Topaca ve beraberindekiler, kortej halinde Ankara Kalesi'ne yürüyen Seğmenleri selamladı. Ankara Kalesinde bayrağın göndere çekilmesinin ardından Seğmenler burada gösteri yaptı. Seğmenlerin gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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