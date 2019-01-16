(Görüntülü) Ankaralı balıkçılardan hamsi temizleme rekoru

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki balıkçıda çalışanlardan Abdullah Yıldırım, 1 kilo hamsiyi 1 dakika 34 saniye, Mücahit Akyüz 1 dakika 32 saniyede temizledi.

Mamak'ın Abidinpaşa Mahallesi'nde 20 yıldır balıkçılık yapan Kenan Yağın'ın yanında çalışan Abdullah Yıldırım ve Mücahit Akyüz, müşterilerin satın aldığı balıkları hızla temizleyip teslim ediyor. Uzun yıllardır balıkçıda çalışan Abdullah Yıldırım ve Mücahit Akyüz, 1 kilo hamsiyi hemen hemen aynı anda temizlemeyi başardı. Yıldırım, 1 kilo hamsiyi 1 dakika 34 saniye, Akyüz ise 1 daikka 32 saniyede temizleyerek müşterilerine teslim etti.

Balıkçı Kenan Yağın, en hızlı balık temizleyen ekibe sahip olduğunu söyleyerek şöyle konuştu

En hızlı balıkçılar bizde. Arkadaşlarımız 1 kilo hamsiyi 2 saniye farkla aynı anda temizlediler. Bu bir rekor. Abdullah ve Mücahit ustaya teşekkür ediyoruz. Ulus halindeki, Zonguldak, Rize ve Trabzon'daki tüm balıkçılara da meydan okuyoruz. Bizim bu konuda rakibimiz yok. Bu durum servislerimize de yansıyor. Balıkları hızlı bir şekilde temizleyebildiğimiz için müşterilerimizi de hiç bekletmiyoruz.

Mücahit Akyüz ise yıllardır balık temizledikleri için bu işte pratiklerinin arttığını söyleyerek Bazen çok yoğun oluyor. Müşterileri bekletmeden balıklarını temizleyip teslim ediyoruz diye konuştu.