(Görüntülü) Ankara'da su faturalarında yüzde 30 indirim

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın imzasını taşıyan 'su faturalarında yüzde 30 indirim yapılması' yönündeki başkanlık yazısını görüşerek oy birliği ile kabul etti. Yüzde 30 oranında uygulanacak indirim kararı, 21 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.



Meclis 2'nci Başkanvekili Nail Çimen yönetiminde toplanan Büyükşehir Belediyesi, su ve atık su tarifelerinde konut ve işyeri abonelerini kapsayan ve 21 Ocak'tan itibaren su faturalarına yansıtılacak olan yüzde 30’luk indirim kararını onayladı. Bu kararın dışında her ay farklılık gösteren su faturaları için de önemli bir karara imza atan Büyükşehir Belediye Meclisi, su faturalarında aylık otomatik TÜFE ya da ÜFE oranında artış kararını da iptal ederek, indirimle birlikte su fiyatlarını sabitlemiş oldu.



'KARARDA GEREDE SUYU VE KAR YAĞIŞLARI ETKİLİ OLDU'



ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ile birlikte yaptıkları hesaplamalar sonucunda indirim kararını aldıklarını açıklayan Başkan Tuna, "Bütçemiz el verdikçe indirim yapmaya devam edeceğimizin sözünü vatandaşlarımıza daha önce vermiştik. Şimdi o sözü tutma zamanı, vatandaşımıza ekonomik anlamda destek olma zamanı" dedi.



Gerede suyu projesinin tamamlanıp, kısa sürede suyun Ankara'ya ulaşacak olmasının da indirim kararında etkili olduğunu vurgulayan Başkan Tuna, şöyle konuştu:



"Gerede suyunu taşıyan tünelin demontajı dışında inşaatı tamamlandı. Çok yakın bir zamanda Gerede suyu musluklardan akacak. Bu suyun gelmesinin ardından da Kızılırmak’tan su almayı keseceğiz. Bu sayede aylık 25 milyon liralık enerji maliyetinden kurtulacağız. Maliyetlerimiz azalacağı için biz de vatandaşımıza bu düşüşü indirim olarak yansıtmaya karar verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ankaralılar her şeyin en iyisine layık."



Son dönemde kentteki kar yağışının barajları doldurduğuna da dikkati çeken Mustafa Tuna, "Barajlarımızdaki şu anki su rezervlerimiz bizi sevindiriyor. Yağışların devam etmesiyle barajlarımızın daha da dolmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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