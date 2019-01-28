(Görüntülü) Ankara'da kazada ölen 6 genç son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, gezintiye çıktıkları minibüsün, yol kenarında duran iş makinesi yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 genç, son yolculuğuna uğurlandı. TIR sürücüsü Mustafa Savuran, tutuklandı.

Nallıhan'da yaşayan 6 genç, gezmek için gittikleri Beypazarı'ndan evlerine dönmek için yola çıktı. Furkan Minaz (20) yönetimindeki 06 NAV 66 plakalı minibüs, Nallıhan ilçesi Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında arızalandığı için sağ şeritte duran Mustafa Savuran yönetimindeki iş makinesi yüklü 06 DR 3685 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Furkan Minaz, yanında bulunan Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kapalen (20) olay yerinde, Kemal Öz (19), kuzeni Ömer Öz (20) ile Ahmet Eren Keskin (19) ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 6 gencin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün akşam ailelerine teslim edildi.

AYNI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİ

Yakın arkadaş oldukları öğrenilen gençlerden Kemal Öz, Ömer Öz, Muhammet Halil Aslan, Ömer Selim Kapalen ve Furhan Binaz'ın cenazeleri Nallıhan Merkez Yeni Cami'ne getirildi. Ölen gençlerin yakınları, yan yana konulan tabutların başında taziyeleri kabul etti. Bazıları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına, Beypazarı Kaymakamı Nallıhan Kaymakam Vekili Can Aksoy, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazı sonrası ilçe müftüsü Bilal Parlak tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından 5 gencin cenazesi, Nallıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Eren Keskin'in cenazesi ise, Ayaş ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü Mustafa Savuran, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.