(Görüntülü) Anestezide oksijen yerine azot verilen Ege, hayati tehlikeyi atlattı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, iddiaya göre, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği için kalbi duran, beyninde ödem oluşan ve sonrasında yoğun uğraşlarla kurtarılan Ege Avcı'nın (5) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde umutla iyi haber bekleyen anne İpek Yeşilçam oğlunun yarın taburcu olacağını ve evde bakım için eğitim aldıklarını söylerken, baba Ünal Avcı ise "Çocuğum hayati tehlikeyi atlattı ama durumu iyi değil" dedi.



Torbalı'da yaşayan ve tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ile bir süre önce boşandığı Ünal Avcı, geçen 10 Aralık'ta, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege Avcı'yı ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği öne sürülen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk, İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ege, beynindeki zararın büyümemesi için uyutuldu.



Ege'nin hastanedeki ameliyathanede o gün operasyona alınan ilk çocuk olduğunu kaydeden baba Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Torbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise bir süre önce tamire gönderilen cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından iki suç duyurusuyla ilgili de soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



'HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI AMA'



Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde umutla oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'ya doktorlar Ege'nin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Yaşanan olay sonrasında Ege'nin yatalak hale geldiğini söyleyen baba Ünal Avcı, "Çocuğumuz hayati tehlikeyi atlattı. Fakat aşırı kasılmaları var. Oksijen yerine azot verdikleri için beyninde büyük bir hasar oluşmuş. Şu an bu hasarların tedavisi sürüyor. Bundan sonra da ne olacağı belli değil. Cuma günü taburcu olacağını söylediler. Tıbbın yapabileceği bu kadar bizim anladığımız kadarıyla ama çocuğum iyi durumda değil. Evde bakımı için bize eğitim veriyorlar. Bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir durum değil. Sonuçta hemşire değiliz. Günde 10 dakika görüyoruz. Hayati tehlikeyi atlattı ama iyi durumda değil" dedi.



Ege'nin bundan sonraki yaşantısı ve bakımı için eğitim aldıklarını belirten anne İpek Yeşilçam da "Elimizden bir şey gelmiyor. Evde bakım için hazırlık yapılıyor, eğitim veriliyor. Nefes alması için boğazından delik açıldı. Yutkunma refleksi olmadığı için hortumla beslenecek. Mamayla besleniyor, bunlar için eğitim veriliyor. Her gün onu öyle görmek bizi çok üzüyor ama ayakta kalmak zorundayız. Bizim bir çocuğumuz daha var. 24 gündür buradayız" diye konuştu.



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