(Görüntülü) Andımız'ın dönüşü muhteşem oldu

ADANA,() Danıştay 8. Dairesi'nin 'Andımız yeniden okullarda okutulsun' kararının hemen ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (ABEM) ücretsiz kurs gören öğrenciler Öğrenci Andı'nı okuyarak ders başı yaptı. ABEM'DE HAFTA SONU AYRI BİR HEYECAN YAŞANDI Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Adana'nın 12 ilçesindeki 15 şubesinde 7,8,11,12'nci sınıf öğrenciler ile mezun grupları ücretsiz kurslarla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde hafta sonu ayrı bir heyecan yaşandı. ANDIMIZ'I OKUDULAR, DERS BAŞI YAPTILAR Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda vatanını yürekten seven, al bayrağına gönülden bağlı, çalışkan, başarılı nesillerin yetişmesi için hizmet veren Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nin Seyhan İlçesi'nde faaliyet gösteren şubesinde tatlı bir telaş vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik değişikliğinin Danıştay 8. Dairesi'nce yürürlükten kaldırılmasının hemen ardından ABEM öğrencileri Andımız'ı okuyarak ders başı yaptı. İKİZ ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YAŞATILIYOR 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un isimlerinin yaşatıldığı ABEM şubesinde eğitim gören öğrenciler, Türk Milleti'nin bağımsızlığının simgesi, şanlı Türk Bayrağı'nı dalgalandırıp, gür bir sesle Andımız'ı okudu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy ile şube müdürleri ve öğretmenler de Andımız'a eşlik etti. ANDIMIZ ABEM ŞUBELERİNDE HER GÜN GURURLA OKUNACAK Başkan Hüseyin Sözlü'nün geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin çağın gereklerine uygun biçimde eğitimlerini tamamlamaları ve geleceğe eksiksiz hazırlanabilmeleri için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve her yıl 13 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği verdiğini bildiren Daire Başkanı Halil Hızlısoy, bundan böyle ABEM'in tüm şubelerinde her gün Andımız'ın okutulacağını, Adanalı genç neslin Türk Bayrağı'nın gururla dalgalandırmaya devam edeceğini söyledi.