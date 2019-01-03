(Görüntülü) Anadolu'dan topladığı kilimleri, dünyaya satıyor

Aksaray'da yaşayan Cem Elibol, köylerden topladığı Anadolu motifleriyle süslü eski kilimlerin, bakım ve onarımını yapıp, çeşitli ebatlarda dekoratif ürün haline dönüştürüyor. Ardından da internet ve ihracatçı firmalar aracılığıyla dünyaya pazarlıyor. Başta Amerika Birleşik Devleti olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine ürünlerini pazarladığını belirten Elibol, Biz yalnızca ticari bakımdan değil, kültürümüzün yaşamasına vesile oluyoruz. dedi. 2 yıldır eski kilimlerin bakım ve onarımını yapıp satan Cem Elibol, köylerden topladığı eski kilimlerin 10 yıl öncesine kadar çöpe atıldığı, şu an ise bunun geri dönüşümünü de sağlamış olduklarını belirtti. Topladıkları kilimleri farklı modellerde yeniden kullanılmasını sağladığını ifade eden Elibol, şöyle konuştu Topladığımız kilimlerden çeşitli ebatlarda ve formlarda dekoratif ürün üretiyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerine bunları gönderiyoruz. Yurt dışından yoğun bir ilgi var. Biz işletme olarak ilgiden dolayı mutlu oluyoruz. Biz yalnızca ticari bakımdan değil, kültürümüzün yaşamasına vesile oluyoruz. Eski kilimleri ya çöpe atıyoruz, ya sandığa koyuyor. Kestiğimiz kilim son kilim olabilir, son motif olabilir. Çünkü her desenin ayrı bir anlamı ve mesajı var. Bu kilimlerde sevgi, heyecan, hasret var. Bunların yaşaması lazım. Genç nesillerin bunları görmesi ve tanıması lazım. Biz Avrupa'da gösterilen ilginin Anadolu da gösterilmesini istiyoruz. Yerel yönetimler tarafından tanıtım aracı olarak kullanılması ve çocuklarımıza tanıtılması lazım. Atölyelerinde 5 bin adet ürün olduğunu ifade eden Elibol, Genel olarak yurt dışına ihraç yapan büyük firmalara ürün üretiyoruz. En çok gönderdiğimiz ülkelerden birisi Amerika Birleşik Devletleri daha sonra Avustralya ve batı Avrupa ülkeleri ile uzak doğu ülkeleri geliyor. Ama bu işin başını ABD çekiyor dedi. Topladıkları kilimleri önce yıkayıp temizlediklerini belirten kilim ustası Ali Akar da, Üzerindeki lekeler ve güveler tamamen temizlendikten sonra sağlam yerleri alıp, istenilen ölçülere göre; yastık yüzü, kırlent, minder, puf veya kırk yama tekniğiyle birleştirip kilim haline getiriyoruz. Bu kilimlerin en yenisi 30 ile 40 yaşında artık Türkiye'de kilim ve halı dokunması azalmış durumda. Yeni dokunan kilimlerde bizim elimize ulaşmadan tamamen yurt dışına gidiyor. Biz deforme olmuş yerlerini atıp daha sonra en ufak parçasına kadar birbirine ekleyip bunları yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. diye konuştu. Akar, ürettikleri ürünleri ebat ve kalitesine göre farklılık olmakla birlikte ihracatçı firmalar tarafından 30 ila 35 doları satıldığını kaydetti.

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