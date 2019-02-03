(Görüntülü) Ampute Milli Takım kaptanı Çakmak'ın annesi toprağa verildi (2)

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı, annesi Sultan Çakmak'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan Osman Çakmak'tan Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen babası Ömer Çakmak'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi alıp, 'geçmiş olsun' dileğini iletti.