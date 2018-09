(Görüntülü) Ameliyatla 82 kilo verdi, hayali paraşütle uçmak

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, opera sanatçısı Fatma Kalmaz (33), geçirdiği gastrik by-pass ameliyatı sonrası 153 kilodan 71 kiloya indi. Değişimiyle görenleri şaşırtan Kalmaz, "Hayatta en çok yamaç paraşütü yapmak istiyordum; ancak 120 kilo sınırına takılıyordum, artık engel kalmadı" dedi.



Antalya'da yaşayan opera sanatçısı Fatma Kalmaz, gastrik by-pass (metabolik cerrahi yöntemi, ince bağırsağın son bölümünün mideye ikinci çıkış yapılarak bağlanması) ameliyatıyla 82 kilo verdi. Geçen yılın Ocak ayında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç'un gerçekleştirdiği ameliyatla 153 kilodan 71 kiloya inen Kalmaz, içinden 2 insan çıktığını söyledi. 4 kilo 600 gram olarak dünyaya geldiğini ve 6 yaşından itibaren kilo almaya başladığını anlatan Kalmaz, "İlkokul 5'inci sınıfta kilom 49'du. Hayatım boyunca kilom, yaşıtlarımdan hep fazlaydı" diye konuştu.



'ASTIM HASTASIYDIM, KİLO İLE İNSÜLİN DİRENCİ BAŞLADI'



Yıllar içinde kilo nedeniyle insülin direnci başladığını, bunun diyabete dönüşeceğini bildiği için ameliyat olmaya karar verdiğini belirten Kalmaz, "Astım hastasıyım. Kilomun bir nedeni de hastalığım nedeniyle kortizon almamdı. Durdurulamayan bir kilo alma başlamıştı. Kiloyla birlikte başka hastalıklar da ortaya çıkmaya başladı. Hareketlerim giderek yavaşladı" dedi.



'DİYET, SPOR, HİPNOZ, AKUPUNKTUR HER YOLU DENEDİM'



Türkiye'de, halk arasında obezitenin hala hastalık olarak kabul edilmediğini kaydeden Kalmaz, çocukluğundan itibaren yaşadığı durumun travmatik olduğunu söyledi. Kalmaz, “Aşağılamalar, bakışlar beni zorlamaya ve yormaya başlamıştı. Defalarca diyet yaptım. Defalarca spor ve diyeti bir arada denedim. Hipnoz, akupunktur dahil kilo vermek için denemediğim hiçbir yöntem kalmadı. Sonra bu kadar yüksek kilonun diyetle verilmeyeceğini anladım. Böyle olunca 2017 yılında ameliyat olmaya karar verdim" diye konuştu.



'MAĞAZADAN TİŞÖRT ALIP ÇIKMAK GÜZEL DUYGU'



Yaklaşık 1,5 yılda 82 kilo veren Fatma Kalmaz, şu an kendisini çok hafif hissettiğini söyledi. Mutlu olduğunu belirten Kalmaz, "Bu mutluluğun ve kilo verdikten sonra gelen özgüvenin tarifi yok gerçekten. Herhangi bir mağazadan üzerime bir tişört alıp çıkmanın ne demek olduğunu ben şimdi öğreniyorum. Çok güzel bir duyguymuş" dedi.



EN BÜYÜK HAYALİ, YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPMAK



Kilo verdikten sonra spor yapmasına rağmen deride sarkmalar olduğunu anlatan Fatma Kalmaz, bu nedenle 7 ameliyat geçirdiğini belirtti. Kol, göğüs, karın ve bacak bölgesinden estetik operasyon olduğunu dile getiren Kalmaz, en büyük hayalinin ise yamaç paraşütü yapmak olduğunu; ancak hep 120 kilo sınırına takıldığını söyledi. Yamaç paraşütü için Muğla'nın Fethiye ilçesine gittiğini de anlatan Kalmaz, "120 kilo sınırı vardı, bense 153 kiloydum. Kabul etmediler. Şimdi onu yapmak istiyorum. Bu yaz estetik operasyonlar geçirdiğim için suya girmem yasaktı. İnşallah seneye yamaç paraşütünü yapacağım. Bir de tango öğreneceğim" diye konuştu.



SINIR 18- 65 YAŞ



Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç, yaklaşık 8 yıldır bu ameliyatları yaptıklarını belirtti. Oruç, yılda 500, bugüne kadar yaklaşık 4 bin civarında ameliyat yaptıklarını söyledi. Obezite ve metabolik cerrahinin standartlarının belli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Oruç, şunları söyledi:



"Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan her hasta bu ameliyatları olabilir. Vücut kitle endeksi 35 ile 40 arasında olan hastalarda obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve psikiyatrik sorunlar olup olmadığına bakılıyor. Bunlardan en az biri varsa bu hastalar ameliyata alınabiliyor. Yaş sınırı genel olarak 18 ile 65 yaş arası. Ama onun dışında 18 yaş öncesi de bu ameliyatlar yapılabiliyor. Bilinç düzeyi, ameliyat sonrası beslenme düzenine uyabilecek hastalara öneriliyor. 65 yaş üzerinde yapılmaz diye de bir şey yok aslında. Hastanın yaşam beklentisi ve performansına bakılıp bu ameliyatlar yapılabiliyor."



Fatma Kalmaz'ın kendisine başvurduğunda 153 kilo olduğunu belirten Doç. Dr. Oruç, "Hastanın insülin direnci vardı. Vücut kitle endeksi 47'ydi. Birlikte karar vererek, 'gastrik by-pass ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda hem ideal kilosuna ulaştı hem de insülin direnci problemi ortadan kalktı" dedi.