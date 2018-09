(Görüntülü) Ambulansa bindirilmek istenen yaralı çocuk: Ne olur, annemi bekleyelim

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, paten süren Cafer Can Gezer (12), dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekiplerinin ambulansa bindirmek istemesine direnen Gezer, "Polis amca ne olur, annemi bekleyelim. Bana çok kızar. Sen arabanla ambulansın önünü kes, ne olur" diyerek, gözyaşı döktü. Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde meydana geldi. Paten sürerek, Bozahane mevkisine giden Cafer Can Gezer, dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek, yaralandı. Gezer'in yardımına koşan çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağlamaya başlayan Gezer'i sakinleştirmeye çalıştı. Polis memuru Yakup İkiz, Cafer Can Gezer'e öperek, destek olmaya çalışırken, bir yandan da ambulansa bindirmek üzere ayağa kaldırdı. Bu sırada annesinin geleceğini öğrenen ve ambulansa binmek istemeyen Gezer, "Polis amca ne olur, annemi bekleyelim. Bana çok kızar. Sen arabanla ambulansın önünü kes, ne olur" diyerek, gözyaşı döktü. Kısa sürede ikna edilen Gezer, sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Cafer Can Gezer'in vücudunda ezikler meydana geldiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.