(Görüntülü) Ambulans helikopter, otomobil altında kalan Egemen için havalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sokakta oyun oynarken, aniden yola fırlayan Egemen Tuğrul Eren (8), kendisine çarpan otomobilin altında kaldı. Beyin travması geçiren çocuk, ambulans helikopterle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne getirilip, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olay, dün öğleden sonra, Akçakoca'da meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Egemen Tuğrul Eren, aniden yola fırlayınca kendisine çarpan otomobilin altında kaldı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı küçük çocuk, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, Egemen'in çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesine karar verdi. Düzce ve çevresinde çocuk yoğun bakım üniteleri dolu olduğu için Egemen Tuğrul Eren'in, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılarak, tedavisine devam edilmesi kararlaştırıldı. Beyin travması geçiren ve kara yoluyla sevk olamayacak küçük çocuk için Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansının kullanılmasına karar verildi. Düzce Üniversitesi Stadyumu'na indirilen ambulans helikoptere alınan Egemen Tuğrul Eren, Çapa Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Egemen Tuğrul Eren'in dayısı Ziya Denizgez, "Dün yaklaşık 15.00 sıralarında Akçakoca'da çocuğumuza araba çarptı. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ardından ise Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Çocuğun beyin travması geçirdiğinden şüphe ettikleri için Çapa Tıp Fakültesi'nde yer bulduk. İnşallah, çocuğumuz hayırlısı ile iyileşir" dedi. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise Egemen Tuğrul Eren için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirterek, "Dün akşam saatlerinde trafik kazası geçiren Egemen Tuğrul Eren için Düzce Üniversitesi'nde ilk tedavisi yapıldı. Gerekli tüm tedavi ve bakımları karşılandı. Çocuk yoğun bakımı ihtiyacı olması nedeniyle dün akşamdan bu yana yer aramaya başladık. Çapa Tıp Fakültesi'nde çocuk yoğun bakımında yer bulundu. Sağlık Bakanlığı olarak hava ambulansı imkanlarımızdan en büyüklerinden bir tanesi, Egemen'imiz için de hayata tutunuş açısından çok önemli bir fonksiyon görmüş olacak" diye konuştu.