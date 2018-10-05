(Görüntülü) AMASYA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN AYDIN'I 5 BİN KİŞİ UĞURLADI - 2 (EKİYLE)

(Görüntülü) AMASYA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN AYDIN'I 5 BİN KİŞİ UĞURLADI - 2 (EKİYLE)

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