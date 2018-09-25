(Görüntülü) Amasra'da dev dalgalar oluştu

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), () - BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Denizde palamut avına çıkan balıkçı tekneleri limana sığındı. Amasra'da saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Limanda mendireğe çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle açıkta palamut avına çıkan çok sayıda balıkçı teknesi de limana sığındı. 2 kuru yük gemisi limana sığınırken, liman içindeki yer olmadığı için bir yük gemisi de açığa demir attı. Amasra Belediyesi de hoporlörden ilan vererek, vatandaşların şiddetli rüzgara karşı uyardı.