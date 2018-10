(Görüntülü) Altınbaş Üniversitesi 11?inci akademik yılına başladı

Selin GÜRSEL ? Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () -EĞİTİM hayatında 10 yılı geride bırakan Altınbaş Üniversitesi, 11?inci akademik yılının açılış törenini gerçekleştirdi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, ?Önümüzdeki 10 yıl içinde uluslararası arenalarda Türkiye?nin en önemli üniversitelerinden biri olacağımızı düşünüyorum. Uluslararasılaşma, kalite ve uzmanlaşma en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor? dedi.

Altınbaş Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılış töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı?nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmalarını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Oğuz yaptı. Törene Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

?ARKADAŞ İLİŞKİLERİ DE BİLİM KADAR ÖNEMLİ?

Üniversitenin 10 yılı geride bırakarak belli bir olgunluğa ulaştığını dile getiren ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, ?Üniversite için 10 yıl çok uzun bir zaman değil. Biz de eğitimde belli bir kaliteye odaklandık. Bilime ulaşmak artık çok kolaylaştı. Ama asıl önemli olan öğrencilerin kampüste edinecekleri arkadaşlıklar, grup çalışmaları, meslekleri dışında bir duruş, yaşam ve uzlaşma kültürü kazanmalarıdır.Bunlar da hayatta bilim kadar önemli olan etkenlerdir. Yabancı öğrencilerimizle de ilişkiler kurarak ileride onlara lazım olacak iş ağını şimdiden oluşturmalarını tavsiye ederim? dedi.

?HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER EDİYORUZ?

Gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, ?Altınbaş Holding ve Altınbaş ailesi olarak bu işlere gerçekten çok önem veriyoruz. Vatana, millete, devlete bağlı iyi gençler yetiştirmek için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Gelecekte daha iyi hizmetler sunmak için de çaba sarf edeceğiz? şeklinde konuştu.

?EĞİTİMDE KALİTE HER ZAMAN İÇİN VAZGEÇİLMEZİMİZ?

Üniversite yönetimi olarak yeni dönemde çok önemli hedeflerinin olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, ?Bunlar Cumhurbaşkanımızın dünkü açılış töreninde ifade ettiği hedeflerle birebir örtüşüyor. Bunların başında Türkiye?nin uluslararası öğrenciler açısından bir eğitim merkezi haline gelmesi var. Bugün, ülkemizde 135 bin civarında uluslararası öğrenci bulunuyor ve bunların sayısını 350 bine çıkartmak gibi bir hedef söz konusu. Altınbaş Üniversitesi, kendi Türk öğrenci sayısına göre en fazla uluslararası öğrenci bulunduran üniversite ve şu an 2 bin 500 civarında 82 farklı ülkeden gelen öğrenci eğitim görüyor. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı hedefliyoruz? dedi.

?Bunun yanı sıra eğitimde kalite her zaman için vazgeçilmezimiz? diyen Prof. Dr. Erhan, ?Fakültelerimiz bütün akreditasyon süreçlerimizi sürdürüyor. Bu yıl üç akademik birimimiz daha Pearson Akreditasyonunu aldı. Ayrıca Üniversite olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi?ni aldık. Önümüzdeki 10 yıl içinde uluslararası arenalarda Türkiye?nin en önemli üniversitelerinden biri olacağımızı düşünüyorum? şeklinde konuştu.

?HEDEFE YÖNELİK STRATEJİK BİR ADIM ATIYORUZ?

?Hedeflerimizden biri de ihtisaslaşma? diyen Prof. Dr. Erhan ?Araştırma ve yönetim alanında uzmanlaşma bizi farklılaştıracak unsurların başında geliyor. Biz de yeni akademik yılımızda bu hedefe yönelik stratejik bir adım atıyoruz. Mahmutbey Teknoloji Yerleşkesi ve Bakırköy Sağlık Yerleşkesinin ardından bu yıl Gayrettepe?de Sosyal Bilimler Yerleşkemizi açıyoruz. Şehrin merkezinde 3 ayrı kampüste, 3 ayrı alanda eğitim veren bir şehir üniversitesi oluyoruz? dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar ?Geleceğe Doğru Kuşaklararası Köprüler Kurmak? isimli açılış dersini verdi. Tören idari ve akademik kadro ile Altınbaş Üniversitesi Yelken Kulübü ve Altınbaş Üniversitesi Erkek Voleybol Takımına verilen ödüllerle son buldu.