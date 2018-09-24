(Görüntülü) Alternatif enerji yarışmasının kazananları belli oldu

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () - GENÇLERİ enerji tasarruflu araçlar tasarlayıp üretmeye teşvik etmek amacıyla dördüncü kez düzenlenen 'Shell Eco-marathon Türkiye' yarışması, dün düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Yarışmaya 23 takım ve 350 öğrenci katıldı. Dünyanın en önemli öğrenci-inovasyon yarışmalarından mühendislik, tasarım, inovasyon alanlarında gençlerin ufkunu açmak ve alternatif enerji kaynakları alanında bilgilerinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Shell Eco-marathon Türkiye'ye 9’u üniversite, 4’ü lise olmak üzere toplam 23 takımdan 350 öğrenci, yarışmada kendi tasarladığı ve alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlar ile mücadele etti. Dün sona eren yarışların sonunda kazanan takımlar kupalarına kavuştu. YARIŞLAR 3 GÜN SÜRDÜ Shell Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliğiyle, geleceğin mühendislerinin en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için düzenlenen yarışlar 3 gün sürdü. Kazanan takımlar için TİM Kampüsü'nde ödül töreni düzenlendi. 5'i pist içi ve 3'ü pist dışı olmak üzere 8 farklı kategoride ödüller verildi. Takımlar kupalarını Shell&Turcas CEO Felix Faber ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Kutlu Karavelioğlu'nun elinden aldı. ARAÇ 49 KİLO, KALIBI KARBON FİBER Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içerisinde en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, Eskişehir Teknik Üniversitesi oldu. Hidroana takımı, 310 km/m3 sonucuyla birincilik kazandı. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği aracın pilotu Beyza Lik, "Çok heyecanlıydık, yarış heyecanlı geçti. Çok mutluyum. Arabanın kalıbı karbon fiber, kendimiz yaptık. Araç ise 49 kilo" diye konuştu. "20 LİTRE HİDROJENLE 6.2 KİLOMETRE YOL GİTTİK" Takım kaptanı Mine Oğuz ise,"14 kişilik bir takımız, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yarışmalar boyunca canla başla çalışarak birinci olduk, çok mutluyuz. Arabanın hafifliği, hidrojen kaçağının az ve elektrikli motorun iyi olması bizi birinci yaptı. 20 litre hidrojenle 6.2 kilometre yol gittik" dedi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NE 2 ÖDÜL Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımı hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği 82 km/m3’lük sonuçla kategorisinin birincisi oldu. Takım aynı zamanda 'Teknik İnovasyon Ödülü'nü de kazandı. Takım kaptanı Makine Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Alperen Kaya, "Bu yıl hem Avrupa şampiyonu olduk hem de şimdi Türkiye birinciliğimiz var. Çok mutluyuz, Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırdık, Türkiye'yi temsil etmenin gururu var. Türkiye'de bu ödülü alan ilk takımız. Bu ödülü burada pekiştirmenin sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. "BİZ YERLİ VE MİLLİ OLANDAN YANAYIZ" Aracın hidromobil kategorisinde yarıştığını söyleyen Kaya, "Araç, hidrojen yakıtını elektriğe çevirip çalışıyor, elektrikli. 1 metreküp hidrojenle 182.6 kilometre yol yaparak Avrupa'da şampiyonu oldu. Bu dereceyi daha üst sıralara çıkarmayı hedefliyoruz. Araçta kullanılan elektronik ekipmanların tamamını yerli üretiyoruz. Biz yerli ve milli olandan yanayız" dedi. AVRUPA'DA DA BİRİNCİLİK KAZANDILAR Her yıl yaklaşık 30 ülkeden yüzlerce takımın yarıştığı Temmuz 2018’de Londra’da yapılan Shell Eco-marathon Avrupa yarışına Uludağ Üniversitesi adına katılan UMAKİT öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği 'Barbaros' isimli araç, 'şehir konseptli hidrojen enerjisi ile çalışan araç' kategorisinde Avrupa birinciliği elde etmişti. "ARAÇ 1 LİRALIK ELEKTRİKLE 320 KİLOMETRE YOL GİDİYOR" Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çukurova Üniversitesi Electromobile takımı 161 km/kWh’lik sonuçla birincilik kazandı. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve takım danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ise, "Uzun bir çabanın ürünü o yüzden çok mutluyuz, üst üstte iki kez şampiyon olduk. Bu aracı öğrenciler yaptı. Araç 1 liralık elektrikle 320 kilometre yol gidiyor. Tasarım karbon fiber, araçta hiç metal parça kullanmadık. Adana'nın sanayi bölgesiyle elektrikli araç üretebilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyoruz. Aracın adı Adana'yı temsilen '1,5 Adana'" diye konuştu. Ödül alan diğer takımlar ve kategorileri ise şöyle: "Prototip Konseptli Araç Kategorisi; Elektrikli batarya ile çalışan araçlarıyla Yunanistan’ın West Attica Üniversitesi Poseidon takımı, 470 km /kWh’lik sonuçla kategorisinin birincisi olurken, prototip araçlar kategorisinin 'içten yanmalı' kategorisinde ise, İspanya’nın Valencia Üniversitesi UPV Campus de Alcoy – Instituto de Diseno Y Fabricacion takımı, 763 km/lt sonucuyla prototip kategorisinin kazananı oldu. Şehir konseptli araç kategorisi;Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çukurova Üniversitesi Electromobile takımı 161 km/kWh’lik sonuçla birincilik kazandı. Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımı ise hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği 82 km/m3’lük sonuçla kategorisinin birincisi oldu. Pist dışı ödülleri kategorisi;Yarışmada pist dışı ödüllerde; 'En İyi Tasarım' ödülü Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu Takımı’na verilirken, 'Teknik İnovasyon Ödülü' Uludağ Üniversitesi UMAKİT, 'Ekip Ruhu Ödülü' Yozgat Bozok Üniversitesi 3M Elektro ve 'Güvenlik Ödülü' de Yıldız Teknik Üniversitesi AE2 Project takımlarının oldu."