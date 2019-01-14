(Görüntülü) Almanya'dan geldi, sokak köpeklerine kulübe yaptırdı

ALMANYA'da yaşayan iş insanı Şeref Çağlar, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki sokak köpekleri için 50 adet kulübe yaptırdı. Kulübeler ilçedeki boş arazilere yerleştirildi. Almanya'nın Düsseldorf şehri yakınlarındaki Willich kasabasında yaşayan iş insanı Şeref Çağlar, Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında memleketi olan Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde, sokak köpekleri için 50 adet kulübe yaptırdı. 3 ya da 4 köpeğin barınabileceği büyüklükte yapılan köpek kulübeleri boş arazilere yerleştirildi. Şeref Çağlar, dernek yetkililerinin kendisine yardım için telefonla ulaştığını ve 50 kulübenin masraflarının şirketi tarafından karşılandığını belirterek, şöyle konuştu: "Almanya'nın Düsseldorf yakınındaki Willich kasabasından geliyorum. Tavşanlılıyım, bu toprakların insanıyım. Buraya iyi işler, hayırlı işler yapmaya geldik. Burada böyle bir ihtiyaç olduğunu duyduk. Araziyi gezdik, gördük. Maalesef hayvanlar çok perişan durumdalar. Tavuk çiftlerinde, gübrelerin arasında ölmüş tavuk arıyorlar. Almanya'da şirketim var. Şirketim tüm masrafları üstlendi ve bu projeyi gerçekleştirdik. İlk etapta 50 adet, 3, 4 köpeğin barınabileceği kulübeler yapıldı. Buradaki en büyük sorunu, kısırlaştırma yapılamaması veya yeterli olmaması olarak görüyoruz. Maalesef sivrisinekle mücadele gibi birşey bu. Kısırlaştırılma olursa köpek sayıs da kontrol altına alınabilir. Bizler bir şeyler yapmaya çalıştık. Ancak burada binlerce köpek var ve herkes elini taşın altına koymalı." Kulübelerin yapımına katkıda bulunmak için Ankara'dan gelen Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu ise, "Dağlık ve ormanlık arazilerde sokak hayvanlarının mağdur olduklarını duyduk ve onlara kulübeler yapmak için geldik. Tüm masraflar, Almanya'dan Şeref Çağlar ve eşi Canan Çağlar sponsorluğunda karşılandı.İlk etapta 50 adet kulübe yapıldı. Buraya kulübelerin yapımı ve boş arazilere yerleştirilmesi için geldim. Kulübelerin yapımı sonrası, sokak köpeklerine besleme yapılaarak kulübelere alışmaları sağlanacak. Birçok köpeğin uyuz gibi hastalıklara kapıldığını gördük. Onları da yanımızda getirdiğimiz ilaçlar ile tedavi etmeye çalışacağız" dedi.

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