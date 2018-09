(Görüntülü) Aliağa'da velilerden okul servisi tepkisi

İZMİR'in Aliağa ilçesinin kırsal mahallelerinden ilçe merkezindeki okullara giden öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte servislerin kaldırıldığını öğrenince şaşkına döndü. Mahallelerde toplu taşıma araçlarının hizmet verdiği gerekçesiyle servislerin kaldırıldığını belirten öğrenci velileri, Aliağa Kaymakamlığı önünde toplanarak sorunun çözülmesini istedi. Bazı veliler, sorunun çözülmemesi halinde çocuklarını okula gönderemeyeceklerini söyledi. Aliağa'da, köy okullarının kapatılmasıyla birlikte kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler, eğitimlerine ilçe merkezlerindeki okullarda devam etmeye başladı. Öğrencilerin okula rahatlıkla ulaşmasını sağlamak amacıyla devlet tarafından servis araçları verildi. Ancak servisler, yeni eğitim öğretim döneminde, toplu taşıma araçlarının bölgelere hizmet vermeye başlaması nedeniyle kaldırıldı. Servislerin kaldırıldığını dönem başında öğrenen veliler, şaşkına döndü. Aliağa'da yaklaşık 10 kırsal mahallede servislerin kaldırılmasının ardından veliler soluğu Aliağa Kaymakamlığı'nda aldı. Kaymakamlık binası önünde toplanan veliler, mağdur olduklarını, çocuklarını okula gönderemez duruma geldiklerini belirtti. 'BİRİNCİ SINIFLAR 3 KİLOMETRE YOL YÜRÜYOR' Yukarı Şehit Kemal Mahalle Muhtarı Şakir Ecün, "Her yıl öğrencilerimiz, okula taşımalı sistem ile gidiyordu. Toplu taşıma araçları bulunduğu gerekçesiyle servisi kaldırdılar. Liseye giden 80 öğrencim var. Toplu taşıma hangisini alacak? Her yıl 3- 4 araç zaten liseler için çalışıyordu. Okula giden birinci sınıf öğrencisi de var. Küçük çocukları veliler okula gönderemiyor. Çocuklar otobüslerle okula gittiğinde, 3 kilometre yol yürümek zorunda kalıyor. İnsanların kapısının önünden çocuk kaçırıyorlar, 3 kilometrede ne olmaz" diye konuştu. Öğrenci velilerinden Zeki Kuşçu da servis verilmemesi halinde çocuklarını okula gönderemeyeceğini belirterek, "Çocuğum 3 kilometre yolu kendisi gidip geliyor. Okulda yemek de yok. Biz bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Çözüm bekliyoruz. Çocuklar çok küçük. Her gün çocuk kaçırma haberleri var. 10 yaşındaki çocuğu nasıl tek başına göndereceğiz? Hayat da çok pahalı. Nasıl servis tutalım? Asgari ücretlerle çalışıyoruz" dedi. Ahmet Sevinç isimli veli de 2 çocuğunun olduğunu, birinin anaokuluna yeni başladığını belirterek, "Servisimiz yok. Servis verilmezse çok sorun yaşarız. Okula çocuğumu nasıl göndereyim. Asgari ücretle çalışıyorum. Okulun masrafı çok. Kendi geçimimi zor sağlıyorum. Bir de bu sorunlar yaşanırsa, eğitimden kısmak zorunda kalacağım. Bu ülkenin kalkınması için eğitim şart" ifadelerini kullandı. 3 çocuk annesi Ayşe Çalışkan ise iki çocuğunun ayrı servislerle okula gittiğini, servisler kaldırılınca sorun yaşadıklarını aktardı. Çalışkan, "Sorun çözülemezse, çocuklarım okula gidemeyecek. Başka türlü olmayacak. Küçük çocuğum da var, kirada oturuyoruz. Servis tutmamız imkansız" diye konuştu. 2 çocuk annesi Emine Yoldaş da ailelerin hepsinin çocuklarının gelecekleri için çırpındıklarını kaydetti. Çocukların eğitimlerini temelden ne kadar sağlam alırlarsa, o kadar iyi olacağını ifade eden Yoldaş, "Türkiye'nin ileri gitmesi ancak güzel eğitimle olur. Çocuklarımızın eğitim sorununa çözüm bulsunlar, sıkıntıya sokmasınlar. Bizim tek amacımız, bu soruna çözüm bulmak. Çocuklarımız meydanda kalmasın. Bunca zaman taşımalı sistem vardı, neden bu yıl kaldırıldı? Bir de bize çok geç haber verdiler. Şimdi de 'Çocuklarınızı başka okula alabilirsiniz' diyorlar. Alsak bile yine servis gerekecek. Bu kadar köyü mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Okullar açılalı daha bir hafta oldu, 3 çocuk kaza riski atlattı. Çözüm bulmak için illa birinin canı mı yanmalı? Kötü bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? Sesimizi duysunlar, biz çocuklarımızı ortada bırakmak istemiyoruz" dedi. Veliler, dışarıda açıklama yaparken, mahalle muhtarları da Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ile görüşme yaptı. Görüşmenin ardından açıklama yapan muhtarlar, ilçe belediyesinin sorunu çözmek için devreye girdiğini söyledi. Yapılan açıklamanın ardından, veliler dağıldı.

